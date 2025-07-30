سموتريتش: سكان الشمال لن يرَوا حزب الله على الأسوار بعد الآن

أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “الجيش الإسرائيلي لن ينحسب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان”، مشيراً إلى أنّ “سكان الشمال لن يرَوا حزب الله على الأسوار بعد الآن”.

أضاف سموتريتش أنّ “القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها”، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية يوميّاً.

وحول سلاح “حزب الله”، قال سموتريتش: “هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دُمّر فعليّاً، وخامنئي تخلّى عنه”.

وبالأمس، نشرت صحيفة “معاريف” تقريراً أفادت من خلاله، بأنّه على الرغم من الضربات القاسية التي تلقّاها “حزب الله” في الأشهر الأخيرة، يُحذّر الجيش الإسرائيلي من أنّ “الحزب لم يُهزم بل يُلملم جراحه، فبدون تنظيم أو ردع، قد يتعافى ويعود أقوى وأكثر خطورة”.

وتُقدّر القيادة الشمالية أن ثلث خسائر “حزب الله” في القوة النارية كانت بسبب الجيش الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وتذكر الصحيفة أن “إسرائيل تستعدّ لسيناريوهات عدة قد تحاول قوّة الرضوان تنفيذها في أي يوم: غارات صغيرة، ومحاولات لشنّ هجمات بارزة، بما في ذلك محاولات مهاجمة قوّة عسكرية صغيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وحتى اختطاف جنود. وقد طُلب من قوة الرضوان أخيراً إجلاء قوات من سوريا ونقلها إلى منطقتي بيروت والبقاع، وكانت مهمتها تثبيت خط أمني داخل لبنان خوفاً من أي نشاط داخلي ضد حزب الله”.