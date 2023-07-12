سمير جعجع: الحوار كما تطرحه الممانعة "حرف للنظر"

استغرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدعوة الى الحوار “من قبل معرقلي الانتخابات الرئاسية، فيما لو التزم هؤلاء بما يمليه عليهم الدستور ولم يخرجوا من داخل قاعة المجلس النيابي بغية تطيير النصاب، لكان لبنان اليوم ينعم برئيس جديد للبلاد يخطط كيفيّة وضع لبنان على سكة الإنقاذ”.

وأوضح جعجع مجدداً أن” الحوار بالشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو “حرف للنظر ” وحرمانٌ للبنانيين من فرصة انتخاب الرئيس، التي كادت ان تتحقق في جلسة ١٤ حزيران التي خرجوا منها بهدف عرقلتها، انطلاقاً من هنا، من الواجب عليهم اليوم الدعوة الى جلسة انتخاب بدل طاولات الحوار، وعقد دورات متتالية تماما كما حصل عند انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي في كانون الثاني الماضي، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد نحو انتاج رئيس للجمهورية.

موقف جعجع جاء خلال استقباله في معراب مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة ساپنا پاتيل، لمستجدات الساحتين اللبنانية والاقليمية ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد.

جعجع الذي شدّد على أن الطريق الى الحل يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية ، أكد أمام شيا ” أن إعادة تشكيل السلطة وملء الشواغر تتم عبر الآليات الدستورية المعنية على عاتق الرئيس الجديد، أما إطالة أمد الفراغ فيسبّب المزيد من الانهيارات في بنيان الدولة.”

وهنأ جعجع شيا على مداخلتها امام الكونغرس الاميركي وشكر من خلالها دعم الولايات المتحدة للبنان، وخاصة للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، متمنياً إستمرار هذا الدعم ريثما يخرج لبنان من أزمته ويتجه نحو التعافي”.

فرونتسكا

وكان جعجع استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا ، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن.

وتطرّق رئيس القوات الى الملف الرئاسي العالق، حيث أوضح لفرونتيسكا أن الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة وبالتالي الانطلاق نحو الإصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة .

جعجع الذي أطلع الضيفة عن تمسّك فريق الممانعة بالحوار وفق الشكل الذي يطرحه، بهدف تشتيت الأنظار وتضييع الفرصة السانحة امام اللبنانيين، شدّد على ضرورة إقلاع هذا الفريق عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره. وشدد جعجع على ضرورة إقلاع الفريق الممانع عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره.موقف جعجع جاء خلال استقباله في معراب

حضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد ، وكانت مناسبةً دعا في خلالها جعجع أمين عام الامم المتحدة وقيادة اليونيفيل عبر فرونتيسكا، الى إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية الجنوبية الشائكة، باعتبار انها الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة و قطع الشك باليقين ، ناهيك عن بلورة الحقيقة امام الراي العام اللبناني.