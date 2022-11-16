سمير جعجع: انتخاب رئيس من فريق حزب الله هو تمديد للأزمة وتعميقها

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المواجهة مع حزب الله هي بالسياسة، كدداً دعوته للحزب الى التخلي عن مشروعه وايديولوجيته.

واختصر جعجع، في مقابلة مع وكالة “أخبار اليوم”، مواصفات رئيس الجمهورية العتيد بـ”الانقاذ”، محذرا من أن انتخاب رئيس من فريق الحزب هو تمديد للازمة وتعميقها اكثر، رافضا معادلة رئيس جمهورية قريب من “حزب الله” ورئيس حكومة قريب من الفريق الآخر.

ورأى أن حزب الله يعطي الاهمية للرئاسة، وهذا ما يؤكد نظريا بان المعركة مع الحزب ليست عسكرية بل هي سياسية بامتياز، معتبرا أن الاهم أن يشد السياسيون “حالهم”، كي تكون هذه المعركة بالاشخاص المناسبين الذين يستطيعون مواجهة الوضع القائم، والا ستبقى الامور على ما هي عليه.

وحذر رئيس حزب القوات اللبنانية قائلا: “اذا –لا سمح الله- تمكن حزب الله من الاتيان برئيس حسب مواصفاته فهذا يعني بكل بساطة تمديد وتعميق للازمة الحالية اكثر فاكثر”.