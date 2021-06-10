سمير جعجع مخاطباً نصر الله: من يسمعك يظن انك تنتظر على محطة محروقات!

ذكّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأنه وشركاءه هم من عطل البلد سنة ونصف لوصول رئيس الجمهورية ميشال عون، وأضاف: “أذكرك ان لديكم أكثرية نيابية وأذكرك ان الحكومة انتم شكلتموها وهي لكم، وإن اشتكينا فذلك حقنا أما انت كيف تتشكى لنا؟”.

وعلق على كلام نصر الله حول تشكيل الحكومة وأزمات البلد: “شوي شوي.. من يسمعك يظن انك تنتظر على محطة محروقات”۔

جعجع وخلال مؤتمر صحفي من معراب، أشار إلى أنه ومن “خلال الأزمات الكبيرة يحاول البعض الاستفادة لتحسين موقعه أو تغيير بعض المفاهيم ويهمنا ان تبقى الناس على بيّنة من الأمور في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب ابطالاً لتحديها”۔

مضيفاً “في الحرب كان هناك خطوط تماس واضحة أما اليوم فهذه الخطوط موجودة في كل بيت”.

ولفت جعجع أنه”لا عداوة له مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلا أنه لا بد من القول ان الطريقة التي تتعامل بها حكومته غير منطقية فهي حكومة مطلوب منها ان تواكب المصائب التي تقع على الشعب اللبناني”۔

مشيراً إلى أنه “إن كانت الحكومة حكومة تصريف اعمال فذلك لا يعني الا علاقة لها بما يحدث في البلد، وأنا معك حسان دياب انك غير مسؤول كلياً عما آلت إليه الأمور لكني لست معك بترك الشعب اللبناني وعدم مساعدته بتأمين حاجاته”, سائلا: “هل تصرف الأعمال حكومة تصريف الأعمال؟ أنا أرى أنها تصرف الشعب اللبناني”۔

مؤكداً على أن “سياسة الدعم التي اعتمدت منذ حكومة دياب كارثية ادت الى خسارة مليارات الدولارات، وهل يجوز التفرج على ما يحدث بالدواء والمحروقات تحت غطاء اننا تصريف اعمال”.

وحول موضع رفع الدعم، أكد جعجع أن الدعم “عملياً مرفوع ويجب اعلان ذلك ليتمكن الشعب اللبناني من تدبير نفسه ولكن هل الدعم موجود على البنزين اليوم؟”

مضيفاً: “الاستمرار بالدعم ورفعه في آن، وفقدان المواد جريمة كبيرة بحق الشعب اللبناني ونحن لا نطالب حكومة تصريف الاعمال بالمعجزات إنما بتحمل مسؤوليتها على قدر ما لها من صلاحيات”.