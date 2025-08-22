الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
سمير جعجع من السراي: على الجميع الالتزام بقرار حصر السلاح بيد الدولة

منذ 3 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عقب زيارته السراي الحكومي، على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن القرار “ليس جزئياً، لكن تنفيذه يجري بشكلٍ جزئي”.

وشدد جعجع على أن “الجميع متفق على وضع السلاح الفلسطيني في عهدة الجيش”، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه، متسائلاً: “فلماذا تُرفع الأصوات الرافضة؟”.

وختم قائلاً: “لقد آن الأوان لأن تأخذ الأمور في لبنان مجراها الطبيعي، والحكومة تعمل من أجل هذه الغاية، فهل يجوز أن ينقضّ البعض على رئيس الحكومة لهذا السبب؟”.

