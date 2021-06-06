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سمير صليبا: نحن لسنا دولة مفلسة انّما تمّت اساءة ادارتها

6 - يونيو - 2021
سمير صليبا

سمير صليبا

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اعتبر الناشط السياسي، منسق عام مجموعة act سمير صليبا أن “رمي التهم على المصارف حديث شعبوي”، معتبرا ان “المصارف اخطأت كثيرا “بس مشّ هنّي يلي سرقوا الاموال” فمن سرق الاموال هي الحكومات المتعاقبة”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”:

“سوء الادارة هو ما اوصلنا الى هنا والدولة لم تعرف ان تدير اصولها ونحن لسنا دولة مفلسة انّما تمّت اساءة ادارتها”.
واعتبر ان “هناك 52% من الناس الذين لم ينتخبوا ولم يصوّتوا لهذه الطبقة السياسية”، قائلا: “البديل يتحضّر على مستوى بلد نحلم به ويحلم به اولادنا”.

وكشف: ” سيكون لنا 128 مرشحا على مساحة كلّ لبنان، ويتم الاعداد لبرنامج بتفاصيل حيوية تطال كلّ جوانب حياة اللبنانيين”.

وأضاف: “الحلول موجودة والمشكلة ان هذا الطاقم السياسي لا يريد ان يحسّن البلاد”.

واعتبر اننا اليوم “نتحدث عن بطاقة تموينية اي رشوة انتخابية كتلك التي اعطيت في انتخابات 2018 اي سلسلة الرتب والرواتب”.

وشدد على ان “الامان والاستقرار والسياسة 3 عناصر من دونها لا يمكن ان يقوم اقتصاد”.

ورأى انه “ان لم يتغيّر البرلمان لا يمكننا ان نغيّر اي شيء في البلاد فنحن نظام برلماني “.

وتوجّه جمهور الاحزاب الحاكمة قائلا: “بتحبّوهن؟ ضلّوا حبّوهن بس لازم نعترف انو هنّي وصلونا لهون وكلنا عن نعاني نفس الشي”، مشيرا الى عدم وجود رؤيا ولا برنامج عند أيّ من الزعماء السياسيين.

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