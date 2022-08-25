سنغلق البوابة رقم 9.. أهالي شهداء المرفأ يحذرون

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت نظموا وقفة تضامنية صباحا بعنوان “وقعتوهم بس نحنا صامدين”، امام البوابة الرقم 9 في مرفأ بيروت، شارك فيها أهالي الشهداء وعدد من المتضامنين معهم رافعين صور الشهداء واللافتات المطالبة بالاسراع في الاطفاء من اجل حماية القسم الجنوبي من الاهراءات والمنددة بتصرف السلطة.

وألقت ريما الزاهد كلمة أهالي الضحايا قالت فيها: “منذ الثلثاء الماضي كنا أعطينا السلطات مهلة 12 ساعة حتى يتم اطفاء الحريق، لكن للأسف تدخلت الواسطة أنه توجد آليات ويجب أن يأخذوها وهذا يحتاج الى وقت، لذلك عدنا ومددنا المهلة ونزلنا اليوم لنرى كيف سيطفئون الحريق لكنهم حتى الان لم بحضروا بعد وقالوا لنا انهم سيبدأون بالاطفاء عند الثانية عشرة، ونحن نقول لهم اذا لم يطفئوا الحريق فسنلجأ إلى التصعيد، وقد اتصلوا بنا وابلغونا انه عند الساعة 12 ستخرج الآليات من فوج الاطفاء ونحن لن نغلق الطريق منتظرين حتى الساعة 12، واذا لم يقوموا بالاطفاء سنقوم بالتصعيد”.

وأضافت: “منذ عامين ونحن نتلقى وعودا كاذبة، عامان ونحاول قدر الامكان تصديقهم، بتوقيفهم للتحقيق وحتى في مساهمتهم بانهيار الاهراءات، ونحن نعترض سلميا فقط، ونقول لهم لا تدفعونا لكي نقوم بالخطوات التي لا نريدها، وسننتظرهم حتى الساعة 12 واذا لم يباشروا بالاطفاء سنصعّد ونغلق البوابة الرقم 9”.

ولفتت “الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن عناصر فوج الاطفاء سيقومون نحو الساعة 12 ظهرًا وبالتعاون مع وزارة البيئة بتبريد الحريق وليس اطفاءه، تمهيداً لاخماده وتنظيف المكان.