"سنهاجم في بيروت".. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد "حزب الله"!

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدًا جديدًا باستهداف العاصمة بيروت، قائلاً: “إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً… وقد أخبرتُ موغان أورتاغوس وتوم برّاك بذلك أيضاً”. على وقع التصعيد العسكري المتزايد في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وفي ظلّ حديثٍ متواصل عن نية إسرائيل تكثيف عملياتها.

وفي مقابلة عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، أوضح كاتس أنّ إسرائيل “تعمل ضدّ أي تهديد”، مشيرًا إلى أنّ الأميركيين “يقولون إنّ حكومة لبنان ستتولّى نزع سلاح حزب الله”، مضيفًا: “نحن نهيئ الأجواء لإعطائهم فرصة لذلك، لكننا لا نتوقف عن الهجوم، وقد منحنا الجليل هدوءًا لم يعرفه منذ نحو عشرين عامًا”.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه أطلق منذ تولّيه منصبه مبادرة لتعزيز الحماية في شمال إسرائيل برعاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه زار الحدود اللبنانية وتعهّد من هناك بعدم الانسحاب منها “لأنها حدودنا الشمالية ونحن أمام عدوّ”.

وفي تصريح لافت، كشف كاتس أنّ الجيش الإسرائيلي “قصف بعمق في لبنان، وتمكّن من قتل نحو 300 عنصر من حزب الله منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.

من جانبه، شدّد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بارّاك على أن “آلاف الصواريخ المنتشرة في جنوب لبنان ما زالت تشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل”، داعياً إلى معالجة هذا الملف عبر تفاهمات تضمن الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.

وقال بارّاك في تصريحاته: “القيادة اللبنانية صامدة، لكن عليها أن تتقدّم بوتيرة أسرع نحو حصر سلاح حزب الله”.

ويأتي هذا التبادل في المواقف بين واشنطن وتل أبيب في وقتٍ يشهد فيه الجنوب اللبناني توتّراً متصاعداً، وسط غاراتٍ متكررة وتلويحٍ إسرائيلي بإعادة التصعيد العسكري في حال استمرار نشاط حزب الله قرب الحدود.