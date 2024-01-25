سنوجه إلى لبنان ضربة عسكرية "لن يتعافى منها".. وزير إسرائيلي يتوعد!

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيوجه للبنان ضربة عسكرية “لن يتعافى منها”، في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود مع شمال إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن كاتس طلب خلال لقائه بالقدس مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني “العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين”.

في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف “موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة”.

كما كشف “الحزب” أنّه شنّ “هجومًا جويًا بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم وحقق فيها إصابات مباشرة”.

وكما استهدف “الحزب” موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كتب صباحًا في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: متابعة للتقارير عن تشخيص مشبوه في منطقة بلدة حانيتا على الحدود اللبنانية، فبعد أعمال تمشيط في المنطقة لا توجد خشية من عملية تسلل.

تصريح أدرعي جاء بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن انتشار عدد كبير من قوات الجيش في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، بعد إنذار عن تسلل مسلحين.