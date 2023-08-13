الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوء شديد في الرؤية.. واختبارات سياسيّة صعبة!

منذ 6 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

تبدو الصورة العامة للمشهد الداخلي كأنها تخضع لسوء شديد في الرؤية والتوقعات والتقديرات للمرحلة المقبلة، إذ لا يملك أيّ فريق سياسي أيّ رؤية واضحة مقترنة بالمعطيات اللازمة لإيضاح الخط البياني للأزمة الداخلية، وهو أمر مثير للقلق لدى الكثيرين.

وإذ تبدي أوساط سياسية مطلعة قناعتها بأن الجمود المسيطر على كل ما يتصل بأزمة الفراغ الرئاسي مرشح لأن يتمدد، لفتت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اختبارًا جديدًا للاصطفافات السياسية، من خلال الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للمجلس، الأمر الذي سيعيد رسم صورة الأزمة بين المشاركين في الجلسة والمقاطعين لها، علمًا أن الجلسة تحتاج إلى حضور ومشاركة “التيار الوطني الحر” لكي تنعقد.

وقالت الأوساط إن ارتفاع سقف السجالات الحادة عقب حادث الكحالة بين “حزب الله” والقوى الحزبية السيادية، وضع خطًا عازلًا أمام “الحزب” والمتحالفين معه لجهة الرهان على إمكان “الاتكال” على مرونة مفترضة لدى هؤلاء الخصوم في المرحلة المقبلة، خصوصًا حيال الحوار الجديد الذي سينظمه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل.

ولكن الوضع الهش في البلاد لن ينتظر الحوار ولا نتائجه التي يشكك معظم القوى في إمكان التوصل إليها، إذ إن ثمة استحقاقات مالية واقتصادية ضاغطة ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في شأنها، فيما ترتفع حدة الطعن بمشروعية قراراتها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عقيمة غير قابلة للتنفيذ.

    المصدر :
  • النهار

المزيد من أخبار لبنان

النائب بلال عبد الله
"ملفّات طارئة".. عبد الله يُناشد برّي "التدخّل"!
جبران باسيل
باسيل عن "أخطر" ما كشفه التدقيق الجنائيّ: جريمة ماليّة غير مسبوقة!
طقس لبنان
طقس حارّ جدًا مطلع الأسبوع.. رياح ناشطة وأمطار رعديّة بانتظارنا

الأكثر قراءة

الضاحية الجنوبية
رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"
فيلم باربي
صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"
رياض سلامة
التدقيق الجنائي يكشف خفايا النهب العظيم في لبنان.. لماذا لم يُعتقل سلامة بعد؟