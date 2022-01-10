"سوا للبنان" توضّح حقيقة ما يتم تناقله باسمها

غرّدت حركة “سوا للبنان” عبر صفحتها على “تويتر” قائلة: “إنتشرت مؤخرًا عبر المواقع الاخبارية معلومات تتحدث باسم #سوا_للبنان وتتناول مواضيع مختلفة منها الانتخابات النيابية والترشيحات، لذلك يهمنا التوضيح أن جميع المواقف السياسية وكل ما يتعلّق بالانتخابات النيابية وغيرها، تصدر رسميًا من قبل “سوا” حصرًا، وكل ما هو غير رسمي نحن غير معنيين به”.

إنتشرت مؤخرًا عبر المواقع الاخبارية معلومات تتحدث باسم #سوا_للبنان وتتناول مواضيع مختلفة منها الانتخابات النيابية والترشيحات،لذلك يهمنا التوضيح أن جميع المواقف السياسية وكل ما يتعلّق بالانتخابات النيابية وغيرها، تصدر رسميًا من قبل "سوا" حصرًا،وكل ما هو غير رسمي نحن غير معنيين به — Sawa Li Lubnan سوا لِلبنان 🌊🤝 (@SawaLiLubnan) January 10, 2022