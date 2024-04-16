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سوريون يعتدون على مواطن في زغرتا لهذا الهدف

منذ 9 دقائق
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تعرّض المواطن “ح.م” في العقد الخامس من العمر لعملية سلب من قبل مجهولان بالقرب من منزله في منطقة الغميئة قضاء زغرتا بعد الاعتداء عليه بواسطة آلات حادة وسلبه مبلغ وقدره 300$ دولار اميركي بالاضافة الى هاتفه الخليوي ولاذو بالفرار ليتم نقل الجريح بواسطة سيارة الاسعاف الى مستشفى سيدة زغرتا للعلاج.

وبنتيجة التحريات وبأقل من ساعه تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على احدهم ويدعى “ع.م” وفرار “ي.م” الى جهه مجهولة وهم من التبعية السورية.

ليتم اقتياد الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص فيما العمل جاري على تعقب الاخير تمهيداً لتوقيفه.

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