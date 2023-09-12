سوريّون في المدارس الخاصّة.. ماذا يقول الأب نصر؟

مع بداية كل عام دراسي يطرح ملف تعليم الطلاب السوريين اكان في دوامات مستقلة او من خلال دمجهم مع الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية…. اما الجديد هذا العام هو ما تردد من شائعات عن مفاوضات مع المدارس الخاصة لاستقبال الطلاب السوريين… فهل الامر فقط شائعة ام قابل للتنفيذ؟

نفى الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، عبر وكالة “اخبار اليوم” اي محاولة من هذا القبيل، قائلا: نحن كأمانة عامة للمدارس الكاثوليكية لم ندخل بمفاوضات مع اي جهة كانت.

ولفت الى ان “هذا الامر يقع على عاتق وزارة التربية والحكومة لايجاد الحلول مع الجهات المعنية”، جازما ان “المدارس الكاثوليكية معنية بان تقوم برسالتها التربوية كالمعتاد تجاه الطلاب اللبنانيين، مع احترام حق اي تلميذ بالتعلم، ولكن هذه المسؤولية ليست على عاتقنا بل على الحكومة ووزارة التربية ان تجدا الحلول لهؤلاء التلامذة”.

وردا على سؤال، أكد الاب نصر: “لن نغيّر في سياستنا، فمدارسنا مستمرة كالمعتاد على ما هي عليه، اي ابوابها مفتوحة للتلاميذ اللبنانيين”.

وختم: “هذه هي رسالتنا التربوية والتعليمية الثابتة”.