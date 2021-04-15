سوري ضحية اطلاق نار في الدورة و"المعلومات" توقف احد الفاعلَين

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة بياناً أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 10-4-2021، أقدم مجهولان على إطلاق النار من بندقية “كلاشينكوف” بإتجاه مجموعة عمّال من الجنسية السورية في محلة الدورة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم، ولاذا بالفرار بعدها إلى جهةٍ مجهولة”.

وأضاف، “على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية المتورطَين في الحادثة”.

ولفت البيان، “بتاريخ 11-4-2021، وفي خلال أقلّ من /24/ ساعة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة أحد المشتبه بهما، ويُدعى: “ع. أ. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)، كذلك جرى ضبط سيارته، من نوع مرسيدس، المستخدمة في تنفيذ الجريمة”.