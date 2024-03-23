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سياسيو لبنان يدينون الهجوم الإرهابي على موسكو

منذ 13 دقيقة
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لقي أكثر من 62 شخصاً حتفهم وأصيب 115 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم، مساء أمس الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة موسكو.

الحريري: وفي السياق كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة “إكس”: “أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا. كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين”.

وهاب: وكتب رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر منصة “إكس”: “تظهر داعش من جديد في توقيت مريب للضرب في موسكو. كل التضامن مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب”.

أبو زيد: بدوره، علّق النائب السابق أمل أبو زيد على الاعتداء الارهابي الذي وقع في روسيا فكتب على منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف مجمع “كروكوس سيتي” القريب من موسكو وذهب ضحيته اكثر من 140 شخصاً بين قتيل وجريح.”
وأضاف أبو زيد: “إننا إذ نعرب عن تضامننا الكامل مع الدولة الروسية قيادةً وشعباً نؤكد أن هذا الاعتداء الذي استهدف مدنيين أبرياء لن ينجح في ضرب استقرارها أو ترويع مواطنيها”.
واضاف “نتمنى كل الأمان للشعب الروسي ونثق بقدرة الدولة الروسية على الاقتصاص ومعاقبة الفاعلين سواء كانوا من “داعش” أو غير جهات أمنية ودول”. وختم “أملنا بالسلامة للجالية اللبنانية الموجودة في سائر أنحاء البلاد”.

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