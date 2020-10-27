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“سيتي بلو” بدأت برفع النفايات من الشوف

منذ 57 دقيقة
النفايات في الشوف

النفايات في الشوف

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بدأت شركة “سيتي بلو”، برفع النفايات من منطقة الشوف صباح اليوم، بعد الاجتماع الذي عقد امس بين الشركات المتعهدة ووزارة المال، لحل مشكلة التحويلات من الدولار الى الليرة اللبنانية.

يذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني استقبل أمس وفداً ضمّ النائبين أمين شري وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام وممثلين عن الشركات المتعهدة كنس النفايات وجمعها في مختلف المناطق.

وأوضح شري بعد اللقاء أن أزمة النفايات في الضاحية الجنوبية والمتن وكسروان والشوف وعاليه “استدعت عقد اجتماع عاجل مع الوزير وزني بحضور المتعهدين”، مشيراً إلى أن “المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبنانية”.

وكشف أنه طرح “اقتراحات وافق الوزير وزني على تبني أحدها وهو محل قبول من المتعهدين على أن يتولى الوزير نقلها إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”. وأعلن شري أن “المتعهدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم الإثنين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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