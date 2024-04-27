سيجورنيه في بيروت اليوم.. وهذه جولة لقاءاته

علم “صوت بيروت إنترناشونال” أن “وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه سيصل مساء اليوم السبت الى بيروت، حيث سيبدأ لقاءاته غداً الأحد مع المسؤولين اللبنانيين لبحث تطورات الوضع في الجنوب وتطورات الوضع اللبناني الداخلي. وسيسلّم الوزير الفرنسي نسخة عن ورقة بلاده المعدّلة بالنسبة الى التسوية في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

ويستهلّ الوزير الفرنسي يومه غدا، بتفقّده لقوات بلاده العاملة في إطار “اليونيفل” في الجنوب، ومن ثم سيلتقي عند الساعة 12 ظهراً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعند الساعة 2 بعد الظهر سيزور قائد الجيش اللواء العماد جوزيف عون. ثم ينتقل الى وزارة الخارجية ويلتقي الوزير الدكتور عبدالله بو حبيب عند الساعة الرابعة الا ربع من بعد الظهر، على أن يختتم لقاءاته في بيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي عند الرابعة والنصف عصرا.

ومساءا، يغادر الوزير الفرنسي مستكملاً جولته في المنطقة والتي ستشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.