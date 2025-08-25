سيدة الجبل: لرفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفيه الكترونياً، في حضور احمد فتفت، أحمد عياش، ارزة التوم، امين بشير، انطوان اندراوس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، إدمون رباط، إيلي كيرللس، بسام خوري، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حسان قطب، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عطالله وهبي، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، كورين أبي نادر، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مأمون ملك، محمود وهبي، مياد حيدر، ميسم نويري، نادرة فواز، نورما رزق، نبيل مملوك ونبيل يزبك.

وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى ان “لبنان يجتاز هذا الاسبوع مرحلة مصيرية بدأت بمواقف الرئيس السوري احمد الشرع التي تمثل صفحة جديدة من العلاقات السورية مع البلدين. وسيشهد هذا الاسبوع استحقاقين: الخطة الامنية التي تعدها قيادة الجيش وتمديد ولاية القوات الدولية “اليونيفيل”، ويتعرض هذان الاستحقاقان لمواقف سلبية من اسرائيل وايران معا، انطلاقا من حسابات خاصة بهما”.

ودعا المجتمعون “السلطة اللبنانية للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي – الايراني”.