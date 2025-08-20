الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
سيزار أبي خليل: نحن مع حصرية السلاح

منذ 9 دقائق
الوزير السابق سيزار أبي خليل

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحرّ مع حصرية السلاح بيد الدولة ومع امتلاك الجيش اللبناني لهذا السلاح.

وقال في حديث لـLBCI: “موقفنا واضح ونحن مع حصرية السلاح ومع الدفاع عن لبنان ومع امتلاك الجيش اللبناني لهذا السلاح وليس تلفه. وهذا السلاح له أثمان أخرى نريدها للبنان ومنها حل ملف النازحين السوريين وموضوع اللاجئين الفلسطينيين…”.

وفي ملف كازينو لبنان، قال النائب سيزار أبي خليل: “الملف فارغ ولا شيء على المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري وتبيّن أن الملف مفبرك ورولان سيخرج بطلا sooner or later”.

