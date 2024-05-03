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سيزار المعلوف: السكوت عن الرشوة الأوروبية لبقاء النازحين السوريين في لبنان جريمة

منذ 36 دقيقة
النائب سيزار المعلوف

النائب سيزار المعلوف

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اعتبر النائب سيزار المعلوف عبر منصة “إكس”، أن “السكوت عن الرشوة الاوروبية لبقاء النازحين السوريين في لبنان هو جريمة”.

واوضح، انه “اولاً، لا قيمة لمبلغ مليار يورو على مدى اربع سنوات، امام حجم استهلاك النازحين للبنى التحتية اللبنانية، والكهرباء، والماء، والطرقات، وغيرها”.

وتابع، “ثانياً، لا توازي اضعاف المليار يورو، ما يدفع ثمنه اللبنانيون في امنهم، وحياتهم، ومعيشتهم، واعمالهم، وزيادة الاكتظاظ، والتلوث البيئي، جرّاء ازمة النزوح السوري”.

واستطرد المعلوف، “واذا كانت القوى السياسية تسابقت في اطار المزيدات رفضاً لبقاء النازحين، فماذا فعلوا عملياً لاعادة السوريين الى بلادهم؟”.

واردف، ” لا شيء، سوى المواقف الاعلامية”، معتبراً انهم “لم يذهبوا الى تقديم واقرار قانون في مجلس النواب يفرض اعادة النازحين الى سوريا. ولم يضغطوا على العواصم التي تعرقل العودة”.

وختم المعلوف: ” لا بل، وافقوا على الاغراء الاوروبي، وسكتوا عن الرشوة الموعودة، واظهروا عجزاً لا مثيل له، ولم يفكروا في الاجيال اللبنانية التي صارت اقلية امام اجيال النازحين”.

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