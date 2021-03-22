سيزار المعلوف للحريري: واجبك الوطني يحتّم عليك الاعتذار

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف إلى أنه طالما أنّ وزارتي الإعلام والمهجّرين ضمن لائحة تأليف الحكومة، كما كشفت النسخة التي وزّعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الإعلاميين، وانّه تمّ ضمّ حقيبتي الخارجية والزراعة لبعضهما البعض، فهذا أوّل مؤشر على تفشيل تأليف الحكومة والدوران في دائرة مفرغة.

وأضاف، عبر فيسبوك، من الواضح انّهم لا يريدون الاستماع الى المُزارع ومشاكله ويريدون لها ان تبقى دولة ريعية لا مُنتجة.

ونصح المعلوف الحريري بـ “الاّ يحمل كرة النّار وحيداً. فليرمِها لفريق السلطة حيث الأكثرية النيابية وليتم تشكيل حكومة من لون واحد وليتحملوا مسؤولية الغرق”.

وأضاف، إلاّ يجب الذهاب الى طرح القوات اللبنانيّة حيث لا مفرّ من انتخابات نيابية مبكرة وإعادة تكوين السُلطة من خلال صندوقة الاقتراع.

وتابع، كلمتي للرئيس الحريري هي وبمحبة: صحيح انّه هناك ثغرة في الدستور اللبناني لا تلزمك بفترة زمنية محددة لتأليف الحكومة، لكن واجبك الوطني يحتّم عليك الاعتذار عن التكليف كي لا تتحمل مسؤولية الانهيار.