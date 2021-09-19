سيزار معلوف: القوات اللبنانية 13 في معراب.. و13 زائد واحد في المجلس النيابي

في تصريح لافت بعد تداعيات تصريحه المرحّب باستيراد النفط من ايران، قال النائب سيزار معلوف: “اليوم القوات اللبنانية 13 في معراب.. و13 زائد واحد في المجلس النيابي”.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “استمر مع كتلة القوات في مجلس النواب بتنسيق يومي ولم ينقطع التواصل مع النائب جورج عدوان وستريدا جعجع وهناك 8 اشهر متبقية من ولايتي النيابية وانا لا اشرب من بئر وارمي به حجرا”.

واضاف: “لا احد يستطيع ان يبعدني عن القوات او ان يبعد القوات عني”.

بالمقابل، تمسك معلوف بموقفه المرحب النفط الايراني، قائلا: “رحبت بالنفط الايراني من منطق اخلاقي والانساني وللتخفيف من معاناة الشعب اللبناني”، مضيفا: “في غياب الدولة كرامة الانسان باتت من دون قيمة ولا يمكن الحديث عن سيادة وغير سيادة ونحن في مزرعة وكلّ تدخّل دولي بلبنان خرق للسيادة”.

وسأل: “اين هي الدول الخليجية غائبة عن لبنان؟ الم يكن من الممكن ان يرسلوا النفط للبنان؟ هل منعهم احدهم؟ هل كنّا لنتعرض للعقوبات عندها؟ الصديق عند الضيق “.

واعتبر ان “الشعب اللبناني يحتضر و”ما بقا في أصول”، قائلا: “اخلاقي وكرامتي لا تسمح لي لن ارى الشعب اللبناني مذلولا”.

وسأل: “ما البديل لدي لأقول لا للنفط الايراني؟ ميزاني هو كرامة الشعب اللبناني… وليأتوا الينا بالنفط من طالبان ننزل ونستقبله”.

وقال: “لا اعتقد ان الحكومة اللبنانية طلبت النفط من دولة الى دولة .

وسأل: “كيف يتم رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة نقل؟ كيف نكون دولة منتجة من دون مازوت مدعوم؟”، معتبرا ان “لا قيمة للبطاقة التمويلية مع رفع الدعم”، مضيفا: “على من يضحكون على الشعب اللبناني؟ ام انها بطاقة انتخابية لشراء الاصوات؟”.

وردا على سؤال حول منحه الثقة، قال: “طبعا لن اعطي ثقة للحكومة”.

وختم قائلا: “يريدون تطييف المازوت والزبالة ومحطات الكهرباء.. “يستحوا بقا”.