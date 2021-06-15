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سيزار معلوف: هل عُدنا الى الأساليب السوريّة؟

15 - يونيو - 2021
سيزار المعلوف

سيزار المعلوف

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غرد النائب سيزار معلوف عبر حسابه على تويتر:

“ما نَسمعه عن اقتراح أخذ ثقة الحكومة قبل ان تقدّم برنامجها الإصلاحي وتعرض خططها المُنتظرة لإنقاذ البلد على مجلس النوّاب، ما هو إلاّ سرقة وتعدّي على دور مجلس النوّاب، الذي مِن المُفترض انّه سيد نفسه، إذن انتم لستم أسيادا عليه”

وأضاف: “فليسمح لنا دولة الرئيس برّي ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري والخليلين، فنحن في دولة ديمقراطية لا ملكية. هل عُدنا الى الأساليب السوريّة في رسم وفرض الحكومات؟ إنّ هذا الطرح عدا عن كونه إهانة لكم، فهو يضرب بالدستور اللبنانيّ عرض الحائط. إيّاكم وتغيير وجه لبنان!”.

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