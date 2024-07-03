سيف: من الصعب إيجاد لبناني مستعد للعمل داخل الفرن

يؤكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف ان “الافران أبدت استعدادها لتوظيف لبنانيين لديها لكن مع الاسف لم يتقدم اي لبناني للعمل فيها”.

ويقول لـ”المركزية”: قد زارت نقابات الافران وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الذي طالبها بتوظيف لبنانيين وتقديم الطلبات في “المؤسسة الوطنية للاستخدام” التي نأمل التجاوب، كما طالب المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري الشىء نفسه حيث تأمل الافران بالتعاون وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني.

ويردّ سيف على تصريح نقيب عمال الافران شحاده المصري مؤكداً أن “لا أحد تقدّم للعمل، ومن الصعب إيجاد لبناني مستعد للعمل داخل الفرن وصناعة الرغيف بكل مشتقاته، وقد حاولت النقابة إيجاد بعض الشباب من قرى الأطراف مثل وادي خالد والتي تقع على الحدود وتم الاستعانة بهم مع تأمين السكن لهم والمنامة والتنقلات لكن التجربة لم تنجح “.

لكنه يؤكد “وجود لبنانيين يعملون في الصالات وصناعة الحلويات والطعام وصالات العرض والمكاتب والادارة وتسليم البضاعة وفي المستودعات”، ويناشد كل الأفران “ألا تستعين بالاجنبي مكان اللبناني لأنه أجره أرخص”، مستغرباً تصريحات نقيب عمال المخابز “الذي يتهم دائماً الأفران بأنها لا تستخدم اللبنانيين ولا تعطيهم حقهم وهو يطالبه بأن يتعاون مع النقابة والأفران التي لا تستخدم اللبناني وهو على استعداد لإعطاء كل صاحب حق حقه على رغم عدم وجود عقد عمل ملزِم في لبنان إنما عقد عمل حرّ. والموضوع الذي يتكلم به نقيب عمال الأفران غير دقيق وهو يناشده أن يزوّده بـ٣٠٠ أو ٤٠٠ عامل للافران الـ١٩٠ الموزعة على كافة المناطق”، ويتمنى عليه أيضاً “ألا يخرج في الإعلام ويزايد على النقابة في هذا الموضوع فهي أحرص منه على العامل اللبناني”.