سيمون أبي رميا: لضرورة استعادة الدولة كامل سلطتها وانسحاب إسرائيل الشامل

منذ 46 دقيقة
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “اكس”: “في الوقت الذي كنّا نرحّب فيه بقرار مجلس الأمن تمديد مهام اليونيفيل حتى نهاية 2026، للأسف فُجعنا باستشهاد ضابط ومعاون أول من الجيش اللبناني خلال الكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة، ما يعيد التأكيد على ضرورة استعادة الدولة كامل سلطتها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية، حتى لا ندفع المزيد من الدماء ثمناً للاستقرار”.

