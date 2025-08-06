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سيمون أبي رميا بعد لقائه الرئيس عون: دعم مطلق لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 10:36 صباحًا
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شدّد النائب سيمون أبي رميا، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون على الدعم المطلق لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا القرار يُشكّل خطوة أساسية في مسار تثبيت السيادة الوطنية.

ولفت أبي رميا إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واحتلال بعض الأراضي اللبنانية يشكّلان انتهاكاً صارخاً ودائماً لسيادة لبنان”، مشدداً على أن مفهوم السيادة لا يتحقّق إلا من خلال حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون أي شريك أو منافس.

كما أكد وقوفه الكامل إلى جانب الرئيس عون، في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد

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