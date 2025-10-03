سيمون أبي رميا: هناك اشكالية حول الاستحقاق الانتخابي

شدّد النائب سيمون أبي رميا على أهمية احترام المهل الدستورية مشيرًا إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون حريص على احترام الاستحقاقات الدستورية وهو عبّر عن ذلك منذ بداية عهده وترجم ذلك في انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.

وأشار أبي رميا إلى أنّ القانون النافذ ينص على انتخاب لبنانيي الانتشار لستة نواب ووزارة الداخلية أكدت انها تستطيع تطبيقه والخارجية دعت المغتربين اللبنانيين الى التسجيل للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وقال ابي رميا: ” هناك اشكالية حول الاستحقاق الانتخابي بوجود فريق يرفض مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية بأي شكل من الاشكال، وفريق آخر يريد الغاء المقاعد الستة، وفريق ثالث يتمنى تأجيل الاستحقاق. للاسف لا تقارب ولا تفاهم بين الأفرقاء، لا احد ينظر الى القانون من ناحية المصلحة العامة او التمثيل الافضل للمغتربين بل يقارب الموضوع من مصلحته الانتخابية الخاصة او انتمائه الحزبي”.

ولفت ابي رميا الى ان المقاعد الستة مطلب يؤيّده قسم من الجاليات اللبنانية لكن المعضلة تبقى في توزيع المقاعد طبقا للقارات والطوائف. ولحلّ هذه المعضلة اقترح أبي رميا أن ينتخب المغتربون للنواب الستة ضمن دائرة واحدة كما اقترح اعطاء لبنانيي الانتشار خيار الانتخاب من الخارج إنّا للمقاعد الستة وإمّا كل في دائرته وفق “سجل النفوس”.