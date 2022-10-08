سينتيا زرازيري ترفع دعوى على "شرطة مجلس النواب"

مرة جديدة النائبة سينتيا زرازيري تثير الجدل بحيث اعلنت رفع دعوى قضائية على “شرطة مجلس النواب” بجرائم الإيذاء المقصود.

بحيث غردت النائبة زرازير على تويتر قائلة: “إن صمت غالبية القوى السياسية عن ارتكابات الميليشيا المسماة زوراً شرطة مجلس النواب وتكرار اعتداءاتها على المتظاهرين دفعني لرفع دعوى – بالتعاون مع منظمة ريفورم – امام النيابة العامة التمييزية بوجه عناصر “حرس مجلس النواب” وعناصر الجيش اللبناني المكلفين بامن المنطقة بجرائم الايذاء المقصود، وغيرها من الجرائم.

هذه الدعوى ستسكمل لاحقاً باقتراح قانون لحل ميليشيا مجلس النواب وتسليم مسؤولية حفظ أمن المجلس النيابي للقوى الشرعية اللبنانية”.

إن صمت غالبية القوى السياسية عن ارتكابات الميليشيا المسماة زوراً شرطة مجلس النواب وتكرار اعتداءاتها على المتظاهرين دفعني لرفع دعوى – بالتعاون مع #منظمة_ريفورم – امام النيابة العامة التمييزية بوجه عناصر "حرس مجلس النواب" وعناصر الجيش اللبناني المكلفين بامن المنطقة بجرائم 1/2 pic.twitter.com/x5MZrGb5uh — Cynthia Zarazir – سينتيا زرازير (@CynthiaZarazir) October 8, 2022