الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيول وأمطار غزيرة في النبطية

17 - يناير - 2021
أمطار

أمطار

A A A
طباعة المقال

شهدت منطقتا النبطية وإقليم التفاح، هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية وطوال ساعات اليوم مع هبوب عواصف قوية، وشكلت المياه المتساقطة مستنقعات في الاراضي الزراعية وتسببت السيول بجرف الاتربة والحصى الى الطرق.

واجتاحت السيول بعض المحال التجارية في محلة تول ومرج حاروف وزبدين، كما دخلت المياه الى عدد من المنازل في بلدات الدوير وحاروف والشرقية، وارتفع منسوب المياه في نهر عربصاليم وعند جسر الست زبيدة الذي يربط منطقة النبطية بإقليم التفاح، كما شهد نبع الطاسة ارتفاعا ملحوظا بمنسوبه، وفاضت جوانبه بالمياه المتدفقة.

ووضعت فرق الدفاع المدني التابعة لاتحاد بلديات اقليم التفاح في جهوزية تامة للمساعدة في أي نداء يطلب اليها.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

بلدة شارون
بلدية لبنانية تطلق منصتها الإلكترونية
ابو فاعور
ابو فاعور يرفع الصوت: مصير الجامعة اليوم على المحك
شركة كهرباء جبيل
شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" تطالب بالتجاوب والتوفير

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
عناصر من مليشيا حزب الله
استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟