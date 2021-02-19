الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سُرقت سيارته فالتجأ لعناصر الدرك.. وهكذا كانت النتيجة

19 - فبراير - 2021
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 18-2-2021، وأثناء تَمركُز عنَاصر من مَفرَزَة سَيْر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على أُوتوسترَاد دير عمار لمُراقبة مُخالفات قرار الإقفال التّام، تقدَّمَ مِنهُم أَحد المُواطنين وأَعلَمَهُم أنّ سيّارتَه نوع كيا لون أسود قَد سُرِقَتْ، وزوّدهم بمواصفاتها.

على الفور، أُعطِيَت الأوامِر للعناصر بتوقيف السيّارة وسائِقها في لحظةَ مرورها من أمامهم.

بعد وقتٍ قصير تمكّن العناصِرُ من ضبط السيّارة وتوقيف سائقها، ليتبيّن أنه يدعى: – خ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)

أحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع
    النائب جيمي جبور
    جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة
    النائب فادي كرم
    فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد