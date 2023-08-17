شؤون إنمائيّة على طاولة مولوي.. وبحثٌ في قضية قلم نفوس صور

تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قضية قلم نفوس صور الذي يعاني من نقص في الموظفين، ما ينعكس سلبًا على تلبية حاجات المواطنين.

وأوضحت عز الدين للوزير مولوي خلال زيارتها له، تفاصيل المشكلة والحاجة السريعة لتأمين موظفين على الأقل، من ذوي الخبرة، للقيام بالمهام المطلوبة، وذلك بانتظار استكمال أعمال المكننة.

وقد وعد الوزير مولوي بمتابعة القضية بأسرع وقت لمعالجة الثغرات ما يمكن قلم النفوس في صور من أداء، ما يترتب عليه تجاه المواطنين.

كما استقبل وزير الداخلية النواب أسعد درغام ووائل أبو فاعور وغادة أيوب، وبحث معهم في شؤون إنمائية خاصة بمناطقهم.