شادي السيد أعلن التزام الدعوة الى الاضراب غدا رفضا للمجازر الاسرائيلية في غزة

اعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد التزام بلدعوة الى الاضراب غدا، رفضا للمجازر الاسرائيلية في غزة ومحاولة الاحتلال الاسرائيلي ابادة شعبها بالكامل وهدمها بشكل مروع واجرامي كارثي.

وقال: “آن الاوان لكي يرتفع الصوت على مستوى العالم لمنع هذه المجزرة الانسانية التي فاقت كل تخيل وكل عقل اجرامي”.

ودعا السيد الى المشاركة في الاعتصام غدا امام بلدية طرابلس الساعة 11:30 ظهرا، لتأكيد “التضامن مع غزة الصابرة ومع اهلها ومع شهدائها ومع نسائها واطفالها وشيوخها” .

وفي وقت سابق ناشدت “هيئة دعم فلسطين في طرابلس” رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إعلان الحداد الرسمي غدا الاثنين عن أرواح شهداء غزة، و”تضامناً مع أهلنا وإخوتنا في الإيمان والعروبة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية مجنونة تجاوز عدد ضحاياها الخمسين الف شهيد من أطفال ونساء وشيوخ وإعلاميين وصحافيين ورجال إنقاذ وإسعاف”.

ودعت الهيئة إبنة طرابلس وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي الى إصدار قرار ملزم إلى جميع الجامعات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة لتنظيم الوقفات التضامنية وتخصيص حصة دراسية للحديث عن حرب الإبادة وصمود أبناء غزة، إنسجاما مع الإضراب العالمي المقرر غدا الاثنين في السابع من نيسان.

كذلك دعت نقابات المهن الحرة الى تنظيم وقفات تضامنية، خصوصا وأن ضحايا وشهداء غزة فيهم أطباء ومحامون ومهندسون وصيادلة ومعلمون وأساتذة جامعيون.