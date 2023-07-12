شارل جبور: نصر الله شعر بخطئه بإخضاع التيار الوطني الحرّ سياسياً

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوّات اللبنانية شارل جبّور، أن “ما يعنينا هو كسر الشغور الرئاسي، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله شعر بخطئه بإخضاع التيار الوطني الحرّ سياسياً وأعاد حساباته”.

جبّور وفي حديث لـ”الجديد””، ضمن برنامج “هنا بيروت”، لفت إلى أن الثنائي الشيعي وصل إلى مرحلة صدام مع الحالة المسيحية”.

أضاف، إذا طرح حزب الله مرشحاً يطابق المواصفات القواتية فمن الممكن أن نتقاطع معه على الرغم من الخلافات الإستراتيجية”.

وتابع: أبلغنا الموفد الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لو دريان، عدم مشاركتنا في أي حوار و “ما حدا يربح حدا جميلة”.

ورأى جبّور أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدم تجربة سيئة على صعيد البرلمان، وعطل المجلس انطلاقاً من تجربته الشخصية.

من جهة ثانية، طالب جبور بتراجع القاضية روزين حجيلي عن القرار الصادر بحق ديما صادق.​