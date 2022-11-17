شارل عربيد: في ظل الطائفية لا يمكن الوصول إلى بلد مستقر

اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن “علينا لعب دور أكبر وجامع قائم على الحوار والنقاش مختلف عن الحوار السياسي لشدّ العصب والهمّ الأساس كيف نصل إلى بلد مستقرّ وفي ظل الطائفية لا يمكن الوصول إلى هذا البلد”.

وقال عربيد في حديث لـmtv: نتحضر لإطلاق حركة ”التجدد للوطن” والمؤتمر التشاركي بعنوان “الروم الكاثوليك، من ريادة التأسيس.. الى هواجس المصير”.

وأضاف “لتحسين الوضع في البلد علينا أن ننتج وأن نجبي واردات ولا بدّ من درس الوقع الاقتصادي للدولار الجمركي على أساس الـ15000 أو غيره ومقبلون على عجز في الموازنة”.

وتابع عربيد “في لبنان يسود نموذج التضخم الاستباقي إذ تُرفع الأسعار استباقياً لارتفاع سعر الدولار ونظام الدفع “مخربط” كذلك الأمر بالنسبة لنظام التسعير والمطلوب قرار جريء اقتصادياً”.