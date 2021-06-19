شامل روكز: عهد ميشال سليمان هو الأسوأ.. وعلاقتي مع جبران “ما شي”

اعتبر النائب شامل روكز أن “عهد الرئيس ميشال سليمان هو العهد الأسوء وهو من أوصل لبنان إلى ما هو عليه الآن”.

وأشار روكز إلى أن “فشل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يكن فشلاً شخصياً بقدر فشل المحيط وأنا لا أدعوه إلى الإستقالة بل إلى تغيير محيطه”، مضيفاً بأنه لم يزر الرئيس عون منذ الإستشارات النيابية.

روكز تحدث خلال لقائه على قناة الجديد أن ‘الخيانة شغلة كبيرة وهي لا تكون للأشخاص بل للوطن والإختلاف بالمواقف السياسية لا يعني الخيانة وأنا لم أصل على كتف أحد”.

وقال : “لم أترشح في البترون لأني تركت المساحة لجبران باسيل والترشح في كسروان “في قلب لبنان” هو شيء جميل، ومني شايف حدا لخاف منو”.

وشدد على أن “البلد مليان فاسدين وإذا كان هناك موضوعية في ملف العقوبات فلم تكن لتشمل جبران باسيل وحده فهو متله متل غيره”‘.

وتابع ثائلاً: “من زمان كتير لم أجلس مع جبران باسيل، من قبل الثورة وعلاقتي به “ما شي” وهي مفصولة عن علاقتي بالعماد عون التاريخية”.

وقال النائب روكز: “أنا غير مقتنع بالإستقالة الفردية فهي لا تجدي نفعاً أما إذا أصبحت إستقالة جماعية فهذا حديثٌ آخر”.

وأكد روكز بأنه سمى “سعد الحريري عام 2016 لأن أجواء التسوية كانت توحي بحلحلة للأوضاع ليتبين فيما بعد أنها تسوية قائمة على المحاصصة بين الحريري وباسيل”.

كما أشار إلى أنه “كان بإمكان الجيش أن يضرب الإرهابيين في جرود عرسال لكن تسوية سياسية حالت دون ذلك وفرضت إنسحابهم مقابل استلام الجيش مراكزهم”.

وفيما يخص تفجير مرفأ بيروت، أكد روكز بأنه “عمل عسكري وذلك واضح من نوعية الإنفجار وأضع فرضية عدوان إسرائيلي كأول فرضية”.