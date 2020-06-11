شباب الخندق ينضمون الى احتجاج “الرينغ”… واحراق اطارات في الضاحية الجنوبية

وصل عشرات الشبان على الدراجات النارية من منطقة خندق الغميق للانضمام إلى المتظاهرين على جسر الرينغ حيث تم توحيد الشعارات والهتافات المطلبية والمعيشية.

كما تجمع العشرات من المحتجين في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.

وقطع شبان عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية شملت الضاحية الجنوبية حيث اشعل المحتجون الاطارات تحت جسر المشرفية وبالقرب من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في حارة حريك. كما قطع محتجون عدة طرق في بيروت، واوتوستراد جونيه محلة ذوق مصبح عند المسلك الغربي وجل الديب، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيار الاقتصادي والمالي، وما الت اليه اوضاع البلد.

وأعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع حالياً هي: تعلبايا وسعدنايل، وعند كسارة مفرق الانطونية ومفرق المرج، اضافة الى قطع السير على تقاطع ايليا صيدا وتحويل السير الى الطرقات الفرعية، وقطع السير على اوتوستراد المنية محلة نفق عرمان بالاتجاهين، قطع السير على اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، وغيرها من الطرق.

من جهة اخرى، أعلن المكتب الإعلامي في مجلس الوزراء أن الرئيس حسان دياب ألغى مواعيده يوم غد الجمعة، وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري.