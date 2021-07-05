شباب لبنان والروابط الطالبية: تعليق الاعتصام امام "التربية"

أعلنت “حركة شباب لبنان” و”اللجنة الطلابية في لبنان” و”تجمع وحدة الطلاب في لبنان” و”اتحاد طلاب لبنان وذويهم” في بيان مشترك، بعد إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية، “الاستمرار في القيام بكل ما يلزم وصولا الى الغاء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، كما وامتحانات التعليم المهني الرسمية، وذلك لان الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية تنسحب على كل الطلاب في لبنان وليس طلاب الشهادة المتوسطة وحدهم، مع امكان اقتراح ان تكون امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام اختيارية وذلك ليتثنى للطلاب الراغبين في الاستحصال على شهادة رسمية بدلا من الافادة ان يحققوا ذلك”.

واعلنت “تعليق الاعتصام والتحركات التي كانت قد دعت اليها غدا الثلاثاء امام وزارة التربية “كخطوة ايجابية… وافساحا في المجال امام البحث في الغاء امتحانات باقي الشهادات… على ان يتم الاعلان عن اي تحرك لاحقا في حال عدم التجاوب”.