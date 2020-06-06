شباب ينتفضون بعد شتم السيدة عائشة.. و”حزب الله” وأمل يعيدان مشهد 7 ايار من جديد

لم يمر شتم السيد عائشة “مرور الكرام” على اهل السنة، فهذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها “اتباع” حزب الله وحركة امل للرموز الدينية السنية،ما دفع شباب الطريق الجديدة الى التوجه الى كورنيش المزرعة معلنين عن غضبهم من التعرض لام المؤمنين.

واذ بميليشيا “حركة امل” و”حزب الله” يبدأون باطلاق النار عليهم من منطقة بربور، مذكرين بمشهد 7 ايار، حين استباحوا بيروت بقوة السلاح غير الشرعي.

مقاطع الفيديو تظهر كيف يستخدم السلاح غير الشرعي من جديد في احياء وازقة بيروت، اذ يريد “حزب الله” و”حركة امل” التعرض للسيدة عائشة ام المؤمنين ويسكت اهل السنة عن هذا الاعتداء الخطير، وعندما اعترض شباب السنة ارادوا قتلهم، وها هم يشعلون بيروت برصاص غدرهم وحقدهم.

بيروت اليوم تمر في ظرف خطير بسبب قرار “حزب الله” الذي يريد ترهيب كل من يتجرأ على طلب نزع سلاحه او يعترض على ما يقوم به الحزب واتباعه وان كان شتم ام المؤمنين والصحابة، وكل البيانات التي صدرت عن شيوخ الطائفة الشيعية والتي ابدوا من خلالها استنكارهم للتعرض للسيدة عائشة ليست الا كذب وتدجيل ولم تبرد من نار غضب اهل السنة، كذلك البيان الصادر عن دار الفتوى الذي حذر من خلاله” جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة”.