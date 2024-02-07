الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شباط اللبّاط.. مُنخفض جوي جديد الجمعة

منذ ساعة واحدة
طرقات مقطوعة بسبب الثلوج

طرقات مقطوعة بسبب الثلوج - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا سريع ومتوسط الفعالية، يؤدي إلى أمطار متفرقة أحيانا حتى ظهر يوم السبت حيث يعود إلى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و10 درجات، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، ويبقى التحذير من تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وإرتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س
-الانقشاع: متوسط إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 في المئة.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,30.
-ساعة غروب الشمس: 17,15.

    المزيد من أخبار لبنان

    الياس حنكش
    حنكش: طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة
    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام: ما زال الأمل يشع من لبنان
    مبنى بلدية بيروت
    عبود لـ" صوت بيروت": البلديات تعاني من صعوبات في تلبية احتياجات المجتمع المحلي

    الأكثر قراءة

    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!
    عناصر تابعين لحزب الله
    دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
    مؤسسة كهرباء لبنان
    مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"