شباط اللبّاط.. مُنخفض جوي جديد الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا سريع ومتوسط الفعالية، يؤدي إلى أمطار متفرقة أحيانا حتى ظهر يوم السبت حيث يعود إلى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و10 درجات، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، ويبقى التحذير من تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وإرتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,30.

-ساعة غروب الشمس: 17,15.