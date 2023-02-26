شباط يودعنا بأسبوع دافئ.. والحرارة تتجاوز معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: صافً إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الثلاثاء: صافً إجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد.

الأربعاء: صافً الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات على الساحل كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد، نحذر من بعض الانهيارات الثلجية بسبب ارتفاع الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل.