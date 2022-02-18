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شباط يودّعنا بأجواء “كانونية”.. إليكم التفاصيل

منذ 19 ساعة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على ” فيسبوك ” ان منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على اوروبا سببها المرتفع الآزوري الذي غطى القارة الاوروبية فحجب تقدم الامطار نحو تركيا واليونان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وبالتالي ساهم بانحراف الكتل القطبية الرّطبة نحو شمال البحر الأسود وروسيا.

بالمقابل، يجدّد المنخفض الايسلاندي نشاطه بين ايسلاندا وجنوب غرينلند وقد تدنت قيم ضغطه نحو 957hpa وسوف يتّجه تدريجياً نحو الدول الاسكاندينافية ليستقر بين موسكو واوكرانيا والبحر الاسود بين الثلاثاء المقبل ويوم الاربعاء، وبذلك سوف يجذب الكتل الرّطبة والقطبية من شمال اوروبا نحو تركيا، فيتأثر لبنان بمنخفض عالي الفعالية امطاره غزيرة تتراوح بين 20 و125مم ونغطي الثلوج الجبال المتوسطة.

وتابع: “شهر شباط الذي شهد اياماً مشمسة، سيودع المنطقة بأجواء كانونية شديدة البرودة وغزيرة الامطار والثلوج على الجبال”.

حالياً، تتمركز كتل رطبة فوق شرق اوروبا سوف تؤثر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط يوم السبت بحالة عدم استقرار يتخللها امطار وثلوج خفيفة فوق 1400 متر.

طقس اليوم الجمعة غائم يتحول الى ممطر محليّاً يوم السبت مع عواصف رعدية متفرقة.

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: ت درجة نهاراً و14 ليلاً

في البقاع: 15 درجة نهاراً و04 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و04 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -1 ليلا

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