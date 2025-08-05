شبان يرتدون "قمصاناً سوداء" يثيرون الذعر في خلدة..ما القصة؟

قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وفي ظل مخاوف وقلق المواطنين اللبنانيين من التداعيات المحتملة لنتائج الجلسة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله وعواقب أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الصدد، تجمع عدد كبير من الشباب يرتدون قمصاناً سوداء عند مدخل ”أطيب فروج“ في منطقة خلدة.

وقام عدد كبير من المواطنين بتوثيق هذا التجمع ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار بلبلة ورفع من منسوب المخاوف من تحرك ما قد يقوم به أنصار حزب الله على الأرض.

ولكن سرعان ما انكشفت حقيقة هذا التجمع مع انتشار فيديو احتفالي من أمام مدخل المطعم الشهير، مع وصول عدد متابعيه لصفحته على إنستغرام إلى المليون، حيث أُطلقت البالونات والألعاب النارية.