السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شبكات دعارة في محيط المطار… أمن الدولة يوقف “أبو جاد”

منذ 9 دقائق
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً لجهودها المتواصلة لضبط الجرائم المنظمة وصون المجتمع من الآفات الخطرة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بعبدا بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨، اللبناني (ح.ي.) الملقب بـ”أبو جاد”، في محلة التيرو – محيط مطار بيروت، بجرم إدارة شبكات دعارة تنشط بين الضاحية وجونية.

وتبيّن أنّ بحقه مذكرة توقيف غيابية وبلاغ بحث وتحرٍ بالجرم ذاته، وهو شريك الموقوف (ج. إ.) الملقب “زوزو نظيرة”.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
    الرئيس سلام: المفاوضات لم تقدّم أو تؤخّر.. ولا تراجع عن حصرية السلاح!
    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: لا يمكن لإيران أن تحاول الضغط لمنع تنفيذ القرارات الحكومية

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    قصف إسرائيلي على صنعاء
    بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
    عناصر من الجيش اللبناني
    فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية