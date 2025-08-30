شبكات دعارة في محيط المطار… أمن الدولة يوقف “أبو جاد”

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً لجهودها المتواصلة لضبط الجرائم المنظمة وصون المجتمع من الآفات الخطرة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بعبدا بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨، اللبناني (ح.ي.) الملقب بـ”أبو جاد”، في محلة التيرو – محيط مطار بيروت، بجرم إدارة شبكات دعارة تنشط بين الضاحية وجونية.

وتبيّن أنّ بحقه مذكرة توقيف غيابية وبلاغ بحث وتحرٍ بالجرم ذاته، وهو شريك الموقوف (ج. إ.) الملقب “زوزو نظيرة”.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.