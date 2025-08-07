بالصور.. شبكة أنفاق سرية في الجنوب و"اليونيفيل" تكشف!

أشار الناطق الرسمي باسم”اليونيفيل” أندريا تيننتي في بيان الى أنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة، شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

📍Liban | Identification d’un réseau de tunnels et d’un important arsenal.💥

+200 soldats de @DAMAN_UNIFIL_FR mobilisés lors de l’opération Kemmel 2, en coopération avec @LebarmyOfficial, au plus près de la Blue Line.

🎯 Contribuer à la désescalade et la protection des civils,… pic.twitter.com/3JRjW7hmrh — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) August 7, 2025