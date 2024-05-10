شبكة التحول والحوكمة الرقمية تحذّر من "وباء بعض منصات التواصل الاجتماعي"

نددت شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان في بيان، “إزاء الفضيحة الاخلاقية التي أُثيرت مؤخرًا في الاعلام والتي كان محورها ضبط عصابة منظّمة ومتخصصة في الاحتيال والابتزاز الالكتروني عبر تطبيق تيك توك وصولاً للاعتداء الجنسي على عشرات الضحايا من الأطفال، بحالة التردّي الخطيرة في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعيد التذكير بحملاتها التوعوية التي كانت سباقة بإطلاقها منذ خمس سنوات، والتي جالت بها وبواسطة خبرائها الاختصاصيين في كافة المناطق اللبنانية محذرةً ومنبهةً من مخاطر موقع تيك توك في حالة إساءة استعماله لنوايا مشبوهة وإيحائية وغرائزية”.

وكررت تحذيرها من “وباء بعض تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق “تيك توك”، ودعت “الشركاء من المجتمع المدني المتخصص واتحادات المدارس والمكاتب والروابط التربوية والجمعيات المعنية والبلديات والمراكز العلمية والبحثية والاكاديمية والقنوات التلفزيونية والاذاعية والصحف والمواقع الالكترونية وغيرها،الى إطلاق النفير التوعويّ العام، عبر اطلاق حملات توعوية وطنية لكل الطلاب والأهل والمواطنين من مخاطر استخدام التكنولوجيا بشكل خاطئ ومسيء وخاصةً تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي التي غزت كل البيوت واصبحت تدمر العقول الصغيرة وتحاول ان تدمر ما بقي من أعمدة الروابط العائلية والمجتمعية والقيَمية في وطننا لبنان”.

في حين، وضعت الشبكة خبراتها “بتصرّف كافة الجهات الرسمية والقضائية، وجمعيات المجتمع المدني المتخصصّ، للقيام “بالحملة الوطنية للتوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي”.