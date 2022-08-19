الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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شبكة ترويج للعملة المزيفة.. وأمن الدولة في المرصاد

منذ 33 دقيقة
شبكة ترويج

شبكة ترويج

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أوقفت دورية من مكتب بنت جبيل – مديرية النبطية في أمن الدولة السوريّين (م.م.) و(أ.ع.) في بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم ترويج مبلغ 50 دولاراً من العملة المزيّفة في أحد المتاجر المختصة ببيع المواد الغذائية في البلدة المذكورة.

وبعد سلسلة تحقيقات ونتيجة اعترافات الموقوفين، تمكن المكتب المذكور من تفكيك شبكة ترويج للعملة المزيفة، تنتشر في بلدات القضاء. تمّ التحقيق مع 3 آخرين متورطين، السوريّين (س.د) و(إ.ح.)، والسورية (خ.خ.)، تمّ توقيفهم مع المضبوطات بعد أخذ إشارة القضاء المختص.

ثم تمكن المكتب من تحديد أكثر من ١٤ مؤسسة تجارية ومحال بيع مواد غذائية ومحطات وقود قد وقعت ضحية الترويج في الآونة الأخيرة، وتمّ ضبط جميع العملات المزيفة بطريقة ترابط للارقام التسلسلية (tracing).

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