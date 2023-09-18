شبكة ترويج مخدّرات في قبضة الأمن

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أنه “بعد توافر معلومات لمكتب أمن الدولة في زحلة عن وجود شبكة خطيرة تقوم بترويج المخدّرات بين بلدات ديرزنون وبر الياس وتعنايل في قضاء زحلة، وتتمّ إدارتها من قبل شخص سوري يدعى (ز. ح)، يتّخذ مقرّاً له في شقة في بلدة تعنايل، ويستخدم في أعماله الجرميّة ثلاث هواتف خلويّة يحتوي كلّ منها على تطبيقين من “واتس آب”، حيث يقوم الأخير إضافة الى تعاطيه وترويجه المخدّرات، بعمليات نصب واحتيال وابتزاز عددٍ كبيرٍ من النّساء من مختلف الجنسيّات.

على إثرها وبعد المتابعة الدقيقة وعمليّات الرّصد التي قامت بها أمن الدّولة في زحلة، وعملاً بإشارة النائب العامّ الإستئنافيّ في البقاع القاضي منيف بركات، أوقفت دوريّات من أمن الدولة خمسة أشخاص من العصابة، وتمّ ضبط ١٢ ألف حبّة كبتاغون وبعض الموادّ المخدّرة، كما تمّت مواجهة رئيس العصابة أثناء التحقيق بالجرائم التي ارتكبها، فاعترف بقيامه بما يفوق ٥٠ عمليّة ابتزاز.

بعد مراجعة النائب العامّ في البقاع، أشار الى ختم المحاضر بحق الموقوفي، وبتعميم صورة الموقوف (ز .أبو ح.) للتعرف عليه من قبل من وقع ضحيّته بغية التوجّه الى مكتب أمن الدّولة في زحلة، لإجراء المُقتضى”.