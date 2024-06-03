شبكة لترويج المخدرات بقبضة سرية الضاحية.. ومفاجأة حول هوية عناصرها!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى سرية الضاحية، حول قيام مجموعة من الأشخاص، من بينهم نساء، بترويج المخدرات في محلتي حي السلم وبرج البراجنة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، التي قامت بها قطعات السرية المذكورة، تم تحديد هويات ثلاثة من أفراد الشبكة، وهم:

ح. ع. (من مواليد عام 1993، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات وخلاصة حكم بجرم تخريب نظارة.

– ف. م. (من مواليد عام 1993، لبنانية).

– ن. م. (من مواليد عام 1982، لبنانية).

بتاريخ 23-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تم تحديد مكان وجودهم في حي السلم، حيث تمكنت قوة من قطعات السرية من توقيفهم.

ضبط على سطح المنزل الذي تستعمله المجموعة المذكورة، مسدس حربي، وبداخل سيارتهم، 22 طبة تحتوي على مواد مخدرة.

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، عملا بإشارة القضاء المختص، والبحث جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة.