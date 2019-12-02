شبيحة النبطية طلقاء والثوار موقوفون!

حال الثوار في النبطية يشبه المثل القائل “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”. فعلى خلفية كتابة “بوست” على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بالبلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين، في الأسبوع الأول للثورة، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت عدد من الثوار للتحقيق معهم، بينما من قام بأفعال البلطجة والتشبيح بقوا طليقين وأحراراً، بل وكان ولديهم الجرأة للادعاء على متداولي “البوست”، ومن ثم تتحرك أجهزة الدولة لصالحهم أيضاً!

التعليق الفايسبوكي

وفي التفاصيل كتب الناشط يوسف عاصي تعليقاً، رد فيه التهمة بالعمالة للسفارات إلى الشبيحة الذين اعتدوا على المتظاهرين، وسمى علي قدوح بأنه كان عميل لحدي. فقد التبس الاسم على عاصي مع عميل لحدي، لكنه عاد وعدل تعليقه مبقياً على كلمة عميل كنوع من رد تهمة السفارات التي أطلقها الشبيحة عليهم.