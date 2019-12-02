أخبار لبنان

شبيحة النبطية طلقاء والثوار موقوفون!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حال الثوار في النبطية يشبه المثل القائل “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”. فعلى خلفية كتابة “بوست” على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بالبلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين، في الأسبوع الأول للثورة، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت عدد من الثوار للتحقيق معهم، بينما من قام بأفعال البلطجة والتشبيح بقوا طليقين وأحراراً، بل وكان ولديهم الجرأة للادعاء على متداولي “البوست”، ومن ثم تتحرك أجهزة الدولة لصالحهم أيضاً!

التعليق الفايسبوكي
وفي التفاصيل كتب الناشط يوسف عاصي تعليقاً، رد فيه التهمة بالعمالة للسفارات إلى الشبيحة الذين اعتدوا على المتظاهرين، وسمى علي قدوح بأنه كان عميل لحدي. فقد التبس الاسم على عاصي مع عميل لحدي، لكنه عاد وعدل تعليقه مبقياً على كلمة عميل كنوع من رد تهمة السفارات التي أطلقها الشبيحة عليهم.

المزيد من الأخبار

حزب الله ينتظر واشنطن وطهران: التفاوض على بغداد وبيروت

شركة عالمية لتحسين صورة “التيار” ورئيسه

لماذا يتمسّك باسيل بوزارة الطاقة؟

من عهد رفيق الحريري إلى عهد سعد…” يلي خلف مات”

وتعليقاً على هذا الاستدعاء كتب عاصي: “تم استدعائي من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق نهار الاثنين الساعة العاشرة صباحاً على خلفية إشكال النبطية (غزوة أُحد) التي قام بها البلطجي علي قدوح وأصدقاؤه المغول. البربري علي قدوح قام باستعمال أداة حادة وتعرّض بها للنساء والأطفال من أهالي بلدته. معلوماتنا بتقول إنو هالوقح قدم شكوى لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وأكيد بدعم من الجماعة يلي نزّلتو. علي قدوح إنسان مأجور وكان أداة بربرية بإيد أحد أحزاب السلطة يلي انمغصت من تحركنا بالنبطية. واليوم علي قدوح أداة بوجهة أخرى وتحت عنوان ضربني وبكى سبقني واشتكى. منطق الدولة البوليسية ما منخاف منو، نحنا لي عا حق مش رح ترهبونا”.

مكتب الجرائم المعلوماتية
بعد هذا الاستدعاء تحرك الناشطون ونفذوا اعتصاماً أمام مكتب جرائم المعلوماتية، كما تحركت لجنة المحامين التي تتولى الدفاع عن المتظاهرين. واعتبر المحامي واصف الحركة أن ما قام به عاصي وبقية الناشطين الذين وصل عددهم إلى سبعة، تم استدعائهم، لا يشكل جرماً، بل على العكس أتى للدفاع عن النفس، ورد التهم الكثيرة التي سيقت بحقهم. وشدد على أن الاستدعاء بمثابة ضغط على الناشطين لا أكثر، لثنيهم عن التحرك. كما أن المدعي هو المرتكب والمعتدي على المتظاهرين، علماً أنه عندما ادعى الناشطون عليه اقفل الملف ولم يحرك أحد ساكناً رغم وجود فيديوهات تثبت ذلك.

المصدر المدن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

من عهد رفيق الحريري إلى عهد سعد…” يلي خلف مات”

أخبار لبنان

العملة الوطنية في مهبّ… capital control مُستَتِر

أخبار لبنان

بالصور: اقتحام قصر العدل في بعبدا

أخبار لبنان

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

أخبار لبنان

«بلومبرج»: مع تفاقم أزمة الاحتياطي.. هذا ما ينتظر اقتصاد لبنان

أخبار لبنان

بالفيديو.. “التيار” يعتدي على الجيش والثوار في بعبدا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More