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شبيهة بالأوروبيّة.. بوشكيان يُثني على مصانع المعدات الكهربائيّة اللبنانيّة

منذ 13 ثانية
جولة لوزير الصناعة جورج بوشكيان

جولة لوزير الصناعة جورج بوشكيان

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جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، على عدد من المصانع التي تنتج معدات كهربائيّة وأجهزة تحكم آلي وإضاءة وإنارة، بمواصفات لبنانية ودولية.

وأعلن بوشكيان عن فخره بهذه الصناعات المتطورة والتكنولوجية “التي تتطلب مهارات وخبرات عالية، وتعتمد على الأبحاث والتطوير والمختبرات، للتحسين والتطوير وزيادة القدرة التنافسية”.

وشبّه المصانع القائمة في هذا القطاع بمثيلاتها الأوروبية، تجهيزًا وإنتاجًا وجودة، وقال: “من هنا يتأمن جزء من حاجة السوق المحلي، كما يتم التصدير إلى الخارج. وهكذا يتنوع الإنتاج اللبناني ويتصدر أحيانًا السلع المشابهة له، وبفوز بمناقصات وتلزيمات بناء على الثقة القائمة بين الصناعي والمستهلك والمتعهد”.

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